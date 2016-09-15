「台中-大分」定期包機今首航開航，兩地展開全面性交流！（陳世宗攝）

日本大分縣擁有「日本第一溫泉縣」的美稱，致力於兩地溫泉交流！（陳世宗攝）

台中市政府與華信航空共同開闢台中-日本大分定期航班，每周四、周日兩班飛航，今日一早於台中清泉崗國際機場進行首航儀式，市府副秘書長郭坤明也與158名遊客，一起搭乘「花現台中」彩繪機飛往有「日本第一溫泉縣」美稱的大分縣，並盼兩地藉此展開全面性的交流。

今日上午首航儀式由市府副秘書長郭坤明、觀光旅遊局長陳盛山及華信航空總經理韓梁中等人共同主持，市議員王立任、楊典忠也到場一起致贈搭乘開航班機的旅客，台中糕餅、彩繪機撲克牌及花博毛巾作為伴手禮。

郭坤明表示，台中市於9月8日已與日本大分縣簽署「兩地友好交流備忘錄」，而開闢定期航班的實質觀光交流開始作為領頭羊，讓兩地進一步在產業、農業、文化、教育等兩地全面交流，期盼未來能藉由便利的兩地航班，吸引更多日本遊客來參加「2018台中世界花卉博覽會」。

觀旅局長陳盛山說，日本大分縣擁有「日本第一溫泉縣」的美稱，而台中市同樣擁有觀光資源豐富的溫泉觀光景點，除了聞名遐邇谷關溫泉外，也有以休閒運動著稱之大坑溫泉、近年新發現之烏日溫泉及東勢林場溫泉等，未來將更有助於台日雙方在溫泉觀光產業的密切交流，進而提升台中市溫泉觀光產業與服務品質。

陳盛山透漏，明年度谷關溫泉區景觀入口意象暨泡腳池體驗廣場落成啟用後，大分縣亦規劃將該縣溫泉吉祥物致贈谷關置於該處，表達台中與大分深厚情誼與堅定合作願景。

華信航空總經理韓梁中說，華信是台灣唯一直飛日本大分的航空公司，9月15日台中-大分首航班機CI 7692上午9:50從台中機場起飛、當地時間下午13:15分抵達；回程班機CI 7693 14:15從大分起飛、下午15:40返抵台中。台中直飛大分，為旅客前往日本觀光旅遊提供更便捷的管道，同時也促進國際觀光客前來台灣中部觀光旅遊。

(中時)