百萬美元當大使 美駭客再爆「賣官」文件

前美國駐英大使Matthew Barzun(左一)被新解密文件指控「買官」。(圖/美聯社)

先前流出民主黨圍剿聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)祕密文件的駭客Guccifer 2.0,最近又有新一波的爆料,此次流出的文件是劍指現任歐巴馬(Barack Obama)政府,利用支持總統的基金會(President Barack Obama’s Organizing for Action)和民主黨全國大會(Democratic National Committee),讓有心人士「捐納」百萬美元以換得美國駐外大使職務,雖此事以遭民主黨嚴厲譴責,但新的傷害已然造成。

據美國錢晨新聞(Money Morning)報導,本週二駭客Guccifer 2.0再度釋出一批新的民主黨全國大會解密文件(DNC Leak),這批文件透露歐巴馬總統在2008年第一任期內,共有58名鉅額捐款人在選舉中支持他,其中數名在總統就職後不久分別被任命駐外大使和聯邦高級官員。雖然此類傳聞早以被外界知曉,但解密文件中的「價碼」卻讓美國聯邦政府和民主黨形象重創。

其中排行首位的是馬修巴茲(Matthew Barzun),捐款金額為350萬美元(約1.15億台幣),在2009-2011年擔任美國駐瑞典大使,後在2013年調任為駐英國大使。第2位則是曾任網路媒體IAC執行長的格那考夫斯基(Julius Genachowski),金額略輸巴茲一些,則在2009-2013年被任命為聯邦通信委員會(Federal Communications Commission,FCC)主席。再來則是CMI國際顧問公司共同創辦人桑切斯(Frank Sanchez),340萬美元(約1.12億台幣)的捐款名列第3,也被派任為商務部(United States Department of Commerce)的國際貿易次長(Under Secretary of Commerce for International Trade)長達3年。

然而,早在2013年英國衛報(The Guardian)就曾踢爆歐巴馬政府這種「付費使用原則」(pay-to-play scheme),「盛傳每回任命能有180萬美元(約5,900萬台幣)入帳,一名退休大使更形容為『公開賣官』。」對於本次的爆料,民主黨也發表公開聲明強調自己是「數位時代的受害者」,在主流媒體上大肆批判駭客的行為,但此事是否會重創民主黨與希拉蕊(Hillary Clinton)的形象,或僅僅是個過渡事件,將考驗美國民眾的選擇。

(中時電子報)