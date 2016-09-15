百萬美元當大使 美駭客再爆「賣官」文件

前美國駐英大使Matthew Barzun（左一）被新解密文件指控「買官」。（圖/美聯社）

先前流出民主黨圍剿聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）祕密文件的駭客Guccifer 2.0，最近又有新一波的爆料，此次流出的文件是劍指現任歐巴馬（Barack Obama）政府，利用支持總統的基金會（President Barack Obama’s Organizing for Action）和民主黨全國大會（Democratic National Committee），讓有心人士「捐納」百萬美元以換得美國駐外大使職務，雖此事以遭民主黨嚴厲譴責，但新的傷害已然造成。

據美國錢晨新聞（Money Morning）報導，本週二駭客Guccifer 2.0再度釋出一批新的民主黨全國大會解密文件（DNC Leak），這批文件透露歐巴馬總統在2008年第一任期內，共有58名鉅額捐款人在選舉中支持他，其中數名在總統就職後不久分別被任命駐外大使和聯邦高級官員。雖然此類傳聞早以被外界知曉，但解密文件中的「價碼」卻讓美國聯邦政府和民主黨形象重創。

其中排行首位的是馬修巴茲（Matthew Barzun），捐款金額為350萬美元（約1.15億台幣），在2009-2011年擔任美國駐瑞典大使，後在2013年調任為駐英國大使。第2位則是曾任網路媒體IAC執行長的格那考夫斯基（Julius Genachowski），金額略輸巴茲一些，則在2009-2013年被任命為聯邦通信委員會（Federal Communications Commission,FCC）主席。再來則是CMI國際顧問公司共同創辦人桑切斯（Frank Sanchez），340萬美元（約1.12億台幣）的捐款名列第3，也被派任為商務部（United States Department of Commerce）的國際貿易次長（Under Secretary of Commerce for International Trade）長達3年。

然而，早在2013年英國衛報（The Guardian）就曾踢爆歐巴馬政府這種「付費使用原則」（pay-to-play scheme），「盛傳每回任命能有180萬美元（約5,900萬台幣）入帳，一名退休大使更形容為『公開賣官』。」對於本次的爆料，民主黨也發表公開聲明強調自己是「數位時代的受害者」，在主流媒體上大肆批判駭客的行為，但此事是否會重創民主黨與希拉蕊（Hillary Clinton）的形象，或僅僅是個過渡事件，將考驗美國民眾的選擇。

(中時電子報)