視導災情不停歇 總統上午進中央災害應變中心

為瞭解莫蘭蒂颱風造成之災情，蔡英文總統今（15）日上午前往中央災害應變中心視察，瞭解目前各地災情及各相關單位應變情形。 另總統預計下午兩點半前往屏東縣羌園指揮所及恆春基督教醫院瞭解颱風災情。

總統抵達後，首先聽取由內政部長葉俊榮及交通部中央氣象局進行之颱風監測及災害應變處置報告，並於裁示時先感謝各相關單位的同仁們，因為颱風的關係，在中秋佳節期間依然要值班待命。

總統表示，在這次應變處理與災後重建整理中，國軍扮演了相當重要的角色，在風雨中協助地方政府執行疏散與撤離相關工作，並且投入大量人力清理環境，國軍弟兄們的努力與付出，帶給社會大眾安心與安定的力量，令人感動。

總統也提及，許多中央與地方相關單位的救災同仁，為了儘速恢復交通、供水、供電及供訊，持續進行搶修工作，也希望渠等在進行工作之際，也要注意自身安全。

(旺報)