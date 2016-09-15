國民黨再起？李艷秋：看不到能接班的人

資深媒體人李艷秋(圖)認為，目前國民黨檯面上看不到能接班的人，加上對青年人才、政務官培育不足，到2020年之前都看不出有再起的契機。(資料照片，粘耿豪攝)

台企聯常務副會長葉春榮日前表示，台商對國民黨失望，雖然總統蔡英文做得不好，但如果明天選舉，國民黨有人嗎？資深媒體人李艷秋認為，目前國民黨檯面上看不到能接班的人，加上對青年人才、政務官培育不足，到2020年之前都看不出有再起的契機。

十幾萬軍公教上街頭向新政府表達不滿，李艷秋表示，照理來說國民黨應該接收這股力量，但目前看不到可以接收這些能量的政治人物，連點名都沒有人可以被點出來。國民黨傳統上都要有一個救世主來拯救整個黨，像是朱立倫，不過他在2016總統大選後也已喪失機會。

李艷秋接受中評社專訪時指出，國民黨不像民進黨持續培養青年人才，對於優秀政務官，抱持「已經給你官做了，所以不需再給更多培育及重視」的態度，因此政務官向心力不足，國民黨如今從地方政府到國會，中生代整個斷層。

以前行政院長江宜樺為例，李艷秋說，江今年5月結束在美國哈佛大學及史丹佛大學訪問研究後，返台既沒有獲得關懷與重視，連台大也無法回去任教，就可以看出馬英九與國民黨對政務官培育的不足。

至於民進黨追討不當黨產一事，李艷秋倒認為，讓國民黨跌落更深的谷底，或許有助於其了解民意動向，徹底思考未來方向，未嘗不是件好事。

(中時)