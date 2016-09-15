秋節到 大陸老字號月餅7折出清
今天是中秋節，中國大陸的超市月餅銷售進入尾聲，稻香村、大三元等老字號月餅禮盒紛紛打出7折促銷廣告，茶葉、紅酒等禮盒也從幾天前的原價變折扣出清。
北京晨報今天報導，物美、家樂福、華聯等超市14日進入月餅最後出清階段。無論是老字號品牌禮盒，還是名氣不高的散裝月餅，都有至少8折的促銷價，有些禮盒售價甚至較上週「攔腰斬」。
在物美超市，買月餅「滿100立減50」的海報張貼在醒目位置。其他超市的月餅展示台也都貼出了「最後促銷」、「驚爆價」的廣告。
大陸知名品牌稻香村、宮頤府的多款月餅禮盒，無論原先是賣人民幣198元還是218元，14日在超市中全部身價大跌，均為50元一盒，有的甚至被叫賣到3盒100元（新台幣約480元）。
除了禮盒降價出清，散裝月餅價格也「跳水」。一款月餅14日售價為6個10元，前幾天每個要賣將近7元。
報導表示，月餅吹起打折風，忙壞商家，樂壞消費者。有民眾14日進超市買了3個月餅禮盒，「價錢差太多了，一樣的東西，現在買最實惠。」
此外，一些中秋節當紅的茶葉、白酒、紅酒禮盒也加入折扣行列，紛紛喊出「買一送一」、「折上再折」口號。1050915
(中央社)
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