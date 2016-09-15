花蓮南區雨不停 卓溪鄉部落土石滑落撤村

我要評比

颱風莫蘭蒂漸遠離，受外圍環流影響，花蓮上午仍下大雨，尤其富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮累積雨量達700毫米，卓溪中正部落土石滑落，恐有崩塌之虞，撤離部落居民。

花蓮南區富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮累積雨量達700毫米，富里永豐村累積雨量更達720毫米，許多溪流洪水滾滾，卓溪鄉古風村石平、大肚部落河川潰堤，淹沒水田。

卓溪鄉中正部落上方的野溪暴漲，造成土石滑落，恐有崩塌之虞，經災害應變中心評估，決定撤離中正部落居民，目前軍警協助撤離20、30戶居民。

部落居民表示，卓溪鄉大雨造成鄉道出現災情，包括崙山村、立山村、清水村聯外道路，今天凌晨就被滑落的土石掩沒而中斷，鄉公所已派出怪手與重機械緊急搶修。1050915

(中央社)