花蓮南區雨不停 卓溪鄉部落土石滑落撤村
颱風莫蘭蒂漸遠離，受外圍環流影響，花蓮上午仍下大雨，尤其富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮累積雨量達700毫米，卓溪中正部落土石滑落，恐有崩塌之虞，撤離部落居民。
花蓮南區富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮累積雨量達700毫米，富里永豐村累積雨量更達720毫米，許多溪流洪水滾滾，卓溪鄉古風村石平、大肚部落河川潰堤，淹沒水田。
卓溪鄉中正部落上方的野溪暴漲，造成土石滑落，恐有崩塌之虞，經災害應變中心評估，決定撤離中正部落居民，目前軍警協助撤離20、30戶居民。
部落居民表示，卓溪鄉大雨造成鄉道出現災情，包括崙山村、立山村、清水村聯外道路，今天凌晨就被滑落的土石掩沒而中斷，鄉公所已派出怪手與重機械緊急搶修。1050915
(中央社)
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