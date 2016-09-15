強颱莫蘭蒂掀頂 恆基醫院堅守崗位
超級強颱莫蘭蒂橫掃屏東，縣內只要是鐵皮屋建築莫不受損。不過昨天恆春基督教醫院的鐵皮屋頂雖遭掀翻，醫療器材也泡水，但醫護人員仍堅守崗位，還迎接了1名新生兒。
屏東縣內鐵皮屋建築在強風中受損嚴重，有的甚至整棟倒塌。恆春基督教醫院1樓和5樓的輕鋼架被強風吹掀，1樓復健科、健檢中心、急診、社工室、5樓的診間和病房，通通不敵風雨摧殘，可說是恆基因天災受創最嚴重的一次。
恆基描述昨天的情況表示，1樓屋頂被大風吹落、大雨直接灌進院內，復健科器材泡水，空調及電力中斷、急診室淹水、辦公室電腦也遭殃、許多資料「泡湯」，玻璃也為強風吹破、碎片掉落一地，院內多處地方不斷湧進雨水，頓時間成為「水鄉澤國」。
恆基員工紛至醫院搶救器材，高齡83歲的榮譽院長陳雲址醫師冒著風雨危險，為眼科求診患者醫治，另一位即將臨盆的產婦就診，故障的發電機在搶修下恢復正常，順利運作。
恆基的醫護人員更是努力堅守崗位，在風雨中和媽媽一起迎接新生兒到來。還有2位民眾因風災遭燙傷及割傷，緊急送往恆基，也接受了妥善治療。
恆基受災仍堅守岡位，總統蔡英文下午將前往視察並慰問。1050915
(中央社)
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