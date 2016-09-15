颱風莫蘭蒂警報解除 馬勒卡深夜發海警

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今年第14號颱風莫蘭蒂減弱為輕颱，中央氣象局今天上午11時30分解除海上陸上颱風警報；另外，第16號颱風馬勒卡海上颱風警報最快今晚發布。

根據中央氣象局觀測，今年第14號颱風莫蘭蒂目前距離金門200公里，颱風中心已經登陸中國大陸福州，強度已經減弱為輕度颱風，中央氣象局表示，颱風對金門威脅已經解除，今天上午11時30分正式解除海上陸上颱風警報。

中央氣象局提醒，受颱風外圍環流影響，金門、澎湖及台灣各沿海地區仍有較強陣風，並有長浪發生，台灣附近各海面風浪仍大，航行及作業船隻要特別注意。

不過，莫蘭蒂颱風前腳剛走，第16號颱風馬勒卡卻步步逼近，中央氣象局表示，馬勒卡颱風海上颱風警報有機會在晚間11時30分發布，明天也不排除發布陸上颱風警報。1050915

(中央社)