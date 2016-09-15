帕運按摩小站人氣旺 放鬆身心人人誇
里約帕運的媒體中心設有付費使用的按摩小站，許多人在按摩師的巧手按摩之下，徹底的放鬆緊繃的身體與心情，讓按摩小站成為除餐廳以外，聚集最多人潮的地點。
2016里約帕運持續在巴西進行，這次比賽期間，大會提供不少貼心的服務，包括有免費的咖啡、茶飲，另外還有付費使用的簡易按摩小站，讓在比賽期間的志工、記者、工作人員等人有放鬆緊繃身體、心情的方式。
在按摩小站提供付費服務的按摩師柯斯塔（Andre Costa）表示，過去他曾在專門學校學習按摩18個月的時間，執業至今也已經超過6年，他提供的服務是中式的指壓，目前服務的對象包括SPA館、巴西當地的職業足球隊，另外也提供VIP到府服務，這次在里約奧運、帕運期間，他帶來3張按摩椅、2張按摩床、8名的按摩師，在現場提供付費按摩服務。
攝影師魏耶拉（Luciola Villela）說，她每天要背著沉重的攝影器材工作，所以肩膀、背部都出現酸痛的症狀，而且她這次從奧運拍到帕運，連續工作很長一段時間，身體實在需要放鬆一下，但她看到巴西當地的按摩並不便宜，所以沒有嘗試，直到發現按摩小站的收費很合理，15分鐘的按摩只需30巴幣（約新台幣284元），才趕緊來放鬆一下，按完後也確實舒服很多。
媒體中心的日籍工作人員信江守（Mamoru Nobue）說，他以前就很喜歡按摩，這次看到帕運現場有提供付費按摩的服務就很想試試看，一方面想放鬆一下緊繃的身體，一方面想知道巴西的按摩是哪種形式的，他在被按到頸部的時候骨頭會有「喀喀喀」的聲音，讓他心理上還是有些害怕，不過實際按完後，確實覺得很放鬆。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。