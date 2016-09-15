帕運按摩小站人氣旺 放鬆身心人人誇

里約帕運的媒體中心設有付費使用的按摩小站，許多人在按摩師的巧手按摩之下，徹底的放鬆緊繃的身體與心情，讓按摩小站成為除餐廳以外，聚集最多人潮的地點。

2016里約帕運持續在巴西進行，這次比賽期間，大會提供不少貼心的服務，包括有免費的咖啡、茶飲，另外還有付費使用的簡易按摩小站，讓在比賽期間的志工、記者、工作人員等人有放鬆緊繃身體、心情的方式。

在按摩小站提供付費服務的按摩師柯斯塔（Andre Costa）表示，過去他曾在專門學校學習按摩18個月的時間，執業至今也已經超過6年，他提供的服務是中式的指壓，目前服務的對象包括SPA館、巴西當地的職業足球隊，另外也提供VIP到府服務，這次在里約奧運、帕運期間，他帶來3張按摩椅、2張按摩床、8名的按摩師，在現場提供付費按摩服務。

攝影師魏耶拉（Luciola Villela）說，她每天要背著沉重的攝影器材工作，所以肩膀、背部都出現酸痛的症狀，而且她這次從奧運拍到帕運，連續工作很長一段時間，身體實在需要放鬆一下，但她看到巴西當地的按摩並不便宜，所以沒有嘗試，直到發現按摩小站的收費很合理，15分鐘的按摩只需30巴幣（約新台幣284元），才趕緊來放鬆一下，按完後也確實舒服很多。

媒體中心的日籍工作人員信江守（Mamoru Nobue）說，他以前就很喜歡按摩，這次看到帕運現場有提供付費按摩的服務就很想試試看，一方面想放鬆一下緊繃的身體，一方面想知道巴西的按摩是哪種形式的，他在被按到頸部的時候骨頭會有「喀喀喀」的聲音，讓他心理上還是有些害怕，不過實際按完後，確實覺得很放鬆。1050915

(中央社)