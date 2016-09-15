蓮舫當選日本民進黨黨魁呼聲仍高

台裔日籍參議員蓮舫參選日本民進黨黨魁，今天下午將完成投開票。日本主流媒體調查顯示，雖遭質疑有中華民國、日本雙重國籍，民進黨內也出現反對聲浪，但蓮舫當選呼聲仍高。

民進黨黨魁岡田克也任期屆滿，今天舉行黨魁選舉，除了48歲的民進黨黨魁代理蓮舫外，競爭黨魁的還有54歲的前外相前原誠司以及47歲的國會對策副委員長玉木雄一郎。

民進黨今天在東京舉行黨代表大會，下午投票選舉黨魁。大會開始前，蓮舫還在努力拉票，做最後衝刺。民進黨黨魁選舉採點數，黨籍國會議員一人有2點，黨預定提名參選選舉的候選預定人有1點。地方議員和約24萬名黨員及黨支持者都已完成函寄投票。

日本主流媒體今天報導，蓮舫獲得支持穩固，很可能在第一輪投票就當選，不需等到第二輪由領先的前兩名候選人競爭。1050915

(中央社)