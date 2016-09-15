早期攝護腺癌 手術與否10年存活率相同
今天公布的研究指出，選擇細心監控病情的早期攝護腺癌患者，存活率和接受手術或放射線治療一樣，都是至少10年。
美聯社報導，無論採用哪種方式，攝護腺癌存活率都高達9成9，讓人懷疑究竟該如何治療，對病患才是最好，也讓人質疑早期患者是否真的需要治療。這份研究結果也更讓人質疑運用「攝護腺特異性抗原」（PSA）血液檢測的檢查方式，因為只有在早期發現癌症挽救了性命時，這種檢查才稱得上值得。
PSA數值高，顯示可能罹患攝護腺癌，但也可能是罹患比較沒那麼嚴重的症狀，例如隨年齡增加出現的攝護腺肥大。
領導研究的牛津大學哈姆迪（Freddie Hamdy）表示：「向來都沒有確切證據，顯示早期治療能帶來不同。」
「因為我們無法善加判定哪種是重度癌症，哪種不是，男性與臨床人員可能都擔心這種病繼續發展，因此選擇治療。」
研究刊登在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine），以英國8萬2000名、50至69歲接受PSA檢測的男性為對象。1050915
(中央社)
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