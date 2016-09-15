中日外長通話 對制裁北韓達共識
日本外相岸田文雄14日晚與大陸外交部長王毅舉行電話會談，針對9日強行實施第五次核子試驗的朝鮮，雙方一致同意為聯合國安理會通過新的制裁決議攜手合作。岸田在會談後向媒體透露了該消息。
共同社報導，這是朝鮮第五次核子試驗後日中外長首次對話。岸田向記者強調，雙方確認攜手合作具有重要意義。
報導指出，岸田在會談中強烈譴責朝鮮核子試驗，指出這是對日本安全的直接且重大的威脅，將明顯損害地區和平與安全。他呼籲中國作為安理會常任理事國應該負責任地發揮建設性作用。王毅表示，將為新決議的通過提供合作。
(旺報)
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