布魯克林學業、工作兩頭燒 爆盼放假追回超殺女
貝克漢家大公子布魯克林(Brooklyn Beckham)與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲(Chloe Moretz)，談戀愛時的甜蜜模樣讓人懷念起青春歲月，然這對小情侶情路走得並不順遂，這兩年來多次分合，今年7月媒體才拍到兩人亦步亦趨愛相隨，結果暑假一結束，9月初竟爆小情侶已各分東西，布魯克林返鄉念書，克蘿伊則疑似受失戀影響，突然宣布要「找自己」暫別電影圈，然最新消息指出，布魯克林就是戒不掉超殺女，因此正等待放假，好全力追回前女友。
布魯克林與克蘿伊日前分手，相傳兩人談戀愛難題不少，一來遠距離，二來男方覺得超殺女太黏又愛吃醋，因此決定分開，而就在克蘿伊重整心情出席COACH時裝周大秀時，據英國《Closer》雜誌爆料，布魯克林返鄉後發現自己根本忘不了伊人倩影，但礙於上課、工作滿檔無法抽身，目前正沉住氣完成該做的事，盼快快放假，好飛到美國追回舊愛，相信很快又能看見小倆口黏踢踢的放閃畫面了。
(中時電子報)
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