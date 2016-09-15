馬勒卡威脅漸增 氣象局啟動追風計畫

因應第16號馬勒卡颱風可能對台灣構成威脅，氣象局將於今日啟動飛機投落送觀測，預計傍晚5時由台中清泉崗機場起飛，進行約6小時的觀測。

「颱風飛機投落送觀測」或稱為「追風計畫」，自2003年起進行迄今，已完成76次飛行觀測，今年度由中央氣象局、國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心、台灣大學及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，為目前亞洲唯一應用飛機於颱風之作業性觀測。

本次執行觀測之飛機為漢翔的Astra噴射機，預計將爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞馬勒卡颱風的7級風暴風範圍，相當於距颱風中心約120~150公里，與其移動路徑上的重點區域執行觀測，由過去的統計結果顯示，增加投落送觀測平均可降低72小時颱風路徑預報誤差約6.5%。

(中時)