台中國家歌劇院將開幕 消防演練再升級

台中國家歌劇院即將開幕，台中市消防局進行實兵演練，防範未然！（陳世宗翻攝）

台中國家歌劇院已由台中市政府捐贈中央營運管理，目前試營運中，將於9月30日正式開幕。消防局為落實大型指標性建築物公共安全，提高歌劇院實戰模擬程度，日前進行中劇場火災模擬演練；運用事故現場指揮與控制作業模式，讓所有救災人員熟悉劇場空間配置及建築消防安全設備，進行搶救作業。

消防局表示，已連續三年對歌劇院進行消防演練，因應歌劇院將正式開幕，因此提升實戰模擬程度。為使演練確實，日前邀集歌劇院工程管理人員進行院內防火區劃及自衛編組運作情形簡報，同時由消防局第六救災救護大隊暨所屬各分隊集結進行火災搶救兵棋推演，之後結合歌劇院員工實施自衛消防編組演練。

這次演練假想可容納800位觀眾的中劇場起火，規劃大量人潮疏散方式及救災人員入室動線，並配合型挑高的劇場空間防火區劃，由一樓進入佈線滅火。消防局表示，由於歌劇院格局特殊，消防人員經演練，能熟悉歌劇院內動線即消防設施，對搶救效率有極大幫助。

消防局表示，將持續以訓練為目標，藉由不斷訓練讓救災人員熟悉現場之空間配置，以期當災害發生時能迅速有效的佈署，讓搶救搜索區域化，加快疏散行動，進而達到降低災害發生的規模及傷亡損失。

(中時)