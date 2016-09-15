朱立倫秋節慰問警消籲嚴防馬勒卡
新北市長朱立倫今天進行中秋節慰問警消行程，面對莫蘭蒂颱風剛走，又遇馬勒卡颱風將來襲，他期勉大家要做好防颱整備。
朱立倫上午在警察局長胡木源及消防局長黃德清陪同下，前往板橋警分局板橋交通分隊、後埔派出所及海山分局海山交通分隊，以及消防局第一大隊新板分隊和板橋分隊，慰問堅守崗位的警察及消防同仁。
朱立倫致贈秋節應景柚子及月餅，感謝警消人員全年無休為治安打拚、替新北市民守護家園，讓民眾能無後顧之憂的在颱風天返鄉團圓。
由於莫蘭蒂颱風剛走，又遇馬勒卡颱風將來襲，朱立倫表示，隨時在注意觀察颱風動向，必要時會做升級開設災害應變中心。他也提醒警消同仁執勤過程要先注意本身執勤安全，並確實檢視駐地防颱整備。
朱立倫接受媒體採訪時表示，中秋節4天連假，所有的警察、消防同仁是最辛苦的，他特別代表市民給警消肯定及致謝。1050915
(中央社)
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