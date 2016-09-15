放火燒死20年好友 更一審改判15年

宜蘭縣一名陳姓男子懷疑認識20年的朋友性侵他的女友，日前趁他熟睡時闖進他家，倒進1公升甲苯後將他燒死，一、二審均被重判徒刑18年，但高院更一審減輕刑度，改判15年。

這起案件發生在民國102年8月間，54歲、有多項竊盜前科的宜蘭陳姓男子，與共同行竊的76歲羅姓男子是熟識20多年的朋友，因懷疑羅男性侵他的女友，因此趁他熟睡時到羅男位在宜蘭金六結的住處，將1公升的甲苯倒在身上，點燃後離開。

案發當天，全身是火的羅姓男子從家中衝出，鄰居撞見後趕緊滅火，但因火勢太大無法澆熄，警消到場後發現他全身有90%灼傷，送醫後不治。而警方也循線逮捕縱火的陳男。

檢方複訊後，依殺人罪嫌對他提起公訴，一、二審法院均重判他18年徒刑，但高院更一審則減輕刑度改判他15年。男子被押解回看守所時，還對著媒體表示「開心」。1050915

(中央社)