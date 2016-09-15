難民問題頭痛 聯大下週峰會尋解決之道

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第71屆聯合國大會13日開議，總辯論登場前，19日將召開難民峰會。秘書長潘基文今天指出，難民及移民、氣候變遷，還有敘利亞內戰等問題，預判是各國領導人關注重點。

斐濟籍新任聯大主席湯姆森（Peter Thomson）昨天正式宣誓就職，並從上屆主席李克托夫（Mogens Lykketoft）手中接下議事槌，宣告新一屆大會揭幕。

潘基文將於年底卸任，聯合國正就新秘書長人選進行遴選作業，下屆秘書長預計明年元月上任，使得湯姆森主席任內將與前後2位秘書長共事。

潘基文說，非洲、亞洲、歐洲及中東等區域緊張情勢升高，聯合國期盼衝突解決取得進展，同時努力落實去年聯大通過的「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals）17項目標。

面對國際社會對難民及移民的憎恨仇視，逐漸高漲，聯合國在總辯論前一天、也就是19日將召開「難民及移民峰會」（Summit for Refugees and Migrants），潘基文認為，這是解決紛爭、向前邁進的第一步。

至於去年12月聯合國氣候變遷會議通過巴黎協定（Paris Agreement）後，潘基文期盼在今年底前能付諸實施。

談及敘利亞內戰，潘基文感到相當失望及挫折，認為應該立即停火、恢復政府之間談判，讓長期忍受苦難的敘國人民得到平息，幾個主要國家負有責任致力促成政治解決，結束這場災難性衝突。

敘利亞內戰爆發5年多來，已奪走逾30萬人性命。紐約「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard N. Haass）撰文分析，全球目前約有2100萬名難民，受到中東戰亂紛爭，過去5年難民數急速增長，其中每4人就有1人來自敘利亞。

哈斯說，就像恐怖主義、氣候變遷、武器擴散及公共衛生等，難民問題更加凸顯目前全球面臨的挑戰，以及必須付諸解決之間的差距。1050915

(中央社)