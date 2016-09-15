腳踏車遭機車撞 婦人噴飛3公尺命危

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新北市三重區52歲陳姓婦人，今日上午9時許騎著腳踏車行經車路頭街76巷，遭52歲李姓男子騎乘機車撞上，陳婦當場被撞飛3公尺遠重摔馬路上，耳、口、鼻皆大量出血，經緊急醫搶救，現仍未脫離險境，警方正進一步釐清肇事責任。

警方表示，李男機車與陳婦腳踏車於車路頭街76巷口發生碰撞，事發當下並未下雨，該路段地面尚屬乾燥，研判應為人為疏失，但李男、陳婦抽血酒測值皆為零毫克，將調閱附近監視器畫面，以釐清肇事責任。

(中時)