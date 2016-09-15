高雄電影節「料理人生」單元 看電影抽美食
高雄電影節14日公布「料理人生」單元片單，首創全台獨家的美食電影總匯，包括為了紀念原訂11月走入歷史的築地市場，大解密的《築地市場：和食之心》，「壽司之神」小野二郎、「Noma」總廚師雷奈瑞哲彼等150位主廚與美食家，從生魚片、握壽司的美味探訪全球最大的漁獲市場，也揭露日本魚料理好吃的秘密。
紀錄日本名酒「手取川」釀造故事的《清酒的誕生》，娓娓道來日本北陸傳承二千年的釀酒文化，全片影像細緻如清酒般清澈，職人精神化在舌間喉韻綿長。描述芝加哥天菜大廚廚寇蒂斯達菲創辦餐廳的《獻給米其林的生命貴客》，片中有精緻巧妙的米其林頂級美食，還有年輕主廚熱愛料理的熱血靈魂，讓每口美味融入滿溢的心靈滋味。以《艾未未：虛假個案》聲名大噪的丹麥導演安德雷斯強森，獻上令人嘆為觀止的《蟲食特工隊》，以歐美近年流行的昆蟲料理，走訪各地端出一道道好吃的昆蟲美食，帶來一場顛覆觀念的美味革命。
高雄電影節與駁二典藏餐廳合作，推出結合四部美食電影特色的「典藏電影套餐」，只要憑四部電影的任兩張票根，就有機會抽中200名精緻美味的免費超級好禮，讓影迷大啖美食，回味電影的料理人生。高雄電影節今年推出「早鳥優惠票」，將於9/30於「愛PASS售票網」(www.ipasskhcc.tw)全面販售，只要於影展開幕前預購，即享有單張150元的優惠票價。其中最受歡迎的「英國國家劇院現場：科學怪人」與「親子同樂場」，目前已開賣，歡迎影迷朋友儘快上網搶票。
高雄電影節將於10/21至11/6於高雄圖書總館、電影館、in89駁二電影院、正港小劇場登場，並增加「雄影短片節」10/25至10/31於台北光點華山電影館舉行。高雄電影節更多精彩主題與片單，將陸續公布，影迷請拭目以待，相關資訊可上高雄電影節官網www.kff.tw，或臉書「高雄電影節粉絲團」查詢。
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