颱風亂雙鐵 退費標準看這裡

莫蘭蒂颱風逐漸遠離，中秋連假首日疏運大致順暢，台鐵除南迴線外全線已復駛，高鐵全天正常營運。(資料照片，郭吉銓攝)

莫蘭蒂颱風逐漸遠離，狀況不斷的雙鐵陸續恢復正常，中秋連假首日疏運大致順暢，台鐵除南迴線外全線已復駛，高鐵全天正常營運。

對於昨天因颱風受影響旅客，高鐵表示，旅客可自原乘車日起1年內，持未使用車票至各車站全額退費、免收手續費；或更換為仍有座位的對號車票；當天購買含台南至左營區間車票者，將退還未乘區間票價；改乘其他車次者可退還差額。

台鐵則指出，自發布海上颱風警報起至解除止，期間購買列車車票而受影響的旅客，可自乘車日起1年內持未使用車票至各車站退票，免收手續費。

(中時)