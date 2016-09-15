日本民進黨今黨魁選舉 蓮舫心繫台灣風災
日本最大在野黨民進黨黨魁選舉15日在東京都內舉行投開票，參選人之一的黨魁代理、台裔參議員蓮舫雖被「雙重國籍」問題所擾，但日本媒體仍看好她將獲得黨內多數人支持，在選戰中勝出。
民進黨15日在東京都內飯店舉行臨時黨大會，由民進黨籍參眾兩院議員進行投票，加上事先郵寄到的地方議員、黨員等的地方票合計後選出新黨魁。
蓮舫和另外兩位參選人前外相前原誠司和國會對策副委員長玉木雄一郎分別發表10分鐘演說後，進行第1次投票。
蓮舫在選前在會場見到中時特派時主動表示，很擔心台灣的颱風災情，今天選舉很忙，但有時間想致上慰問之意。另外，對於國籍問題，她表示，「給台灣添了很多困擾，真的非常抱歉」。
蓮舫在發表演說中表示，在政黨中一直堅持當議員下去，是因為要回應選民們的訴求。她主動提起「雙重國籍」問題表示，「給大家增添了許多麻煩，真的非常抱歉」，且強調，「我從17歲起就是日本人」。
她描述台灣的祖母和父親說，父親3歲時因祖父過世，台灣在戒嚴令之下，祖母一手辛苦將父親帶大。她一直跟爸爸說，希望如果生了女兒可用「蓮」字命名，因為蓮是和平的象徵，且蓮花污泥而不染。蓮舫強調，「祖母懷抱和平的心願取名的『蓮舫』是我的驕傲」。
蓮舫表示，17歲時父親要我選擇國籍，告訴我成為日本人可以有投票權，可以參與政治，我是憑自己的意志決定入日本籍的，我也想為日本想做些什麼，我愛我的國家。
黨員大會從15日下午1時開始，目前仍在進行中。日媒指出，蓮舫已獲得147名國會議員當中將近70人的支持，在選戰中占有優勢，加上地方議員、黨員等的支持，可望在第1次投票中獲得過半數的支持。
(中時)
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