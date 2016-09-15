南韓統一意願減弱 可能與北韓挑釁有關

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直屬於南韓總統的諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」今天公布一項調查結果顯示，隨著今年來，北韓核武挑釁頻發，南韓民眾對實現南北韓統一的意願也日趨減弱。

南韓聯合新聞通訊社報導，民主和平統一諮詢會議委託一家民意調查機構，從6月11日起針對南韓全國1000人進行為期3天的電話調查，獲得上述結果。

根據調查結果顯示，74.4%的受訪者回答「需要實現南北韓島統一」，較2015年第4季的這項民調結果82.1%下降7.7個百分點。至於回答「不需要實現南北韓統一」的比率則從15.2%上升至22.3%。

報導引述民主和平統一諮詢會議的分析認為，北韓接連發起核武挑釁，導致開城工業園區停擺和南北韓關係僵持不下，可能影響南韓民眾對南北韓統一的想法。1050915

(中央社)