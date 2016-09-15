巴基斯坦兩火車相撞 至少6死逾百傷

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巴基斯坦瓦米高速列車（WAMI Express）今天行經摩爾坦（Multan）一帶時與另一列火車相撞，至少造成6人死亡，100多人受傷。

根據印度「新德里電視台」（NDTV）和巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune）網站等引述當地官員談話說，事故發生後，至少6人死亡，100多人受傷。

這列瓦米高速列車，是從巴基斯坦的喀拉嗤（Karachi）開往西北大城白夏瓦（Peshawar），但在摩爾坦一帶，約在上午10時左右與另一列火車相撞，火車脫軌翻覆。

官方正派人前往救援，傷亡人數有待進一步確認。1050915

(中央社)