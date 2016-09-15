外勞持刀搶6罐啤酒 判刑7年2月定讞
印尼籍外勞蘇哈弟(SUHARDI)去年凌晨至新北市三重區某超商佯裝購物，卻隨李姓店員進入倉庫掐住李男脖子並揮刀恐嚇，砍傷李男後搶走210元的啤酒。最高法院認為，蘇哈弟雖只搶到6罐啤酒、價值非鉅，卻對店員生命有重大威脅，不宜輕縱，依加重強盜罪判刑7年2月，執行完畢後驅逐出境，全案定讞。
22歲的蘇哈弟來台工作後逃逸，身無分文。去年11月21日凌晨，蘇哈弟預藏長50公分的刀械進入三重區某便利商店，隨李姓店員進到倉庫，隨即以左手掐住李男脖子，再以右手揮舞刀械脅迫李男交出啤酒。
兩人扭打成一團，李男因而左手掌、右手肘受有刀傷，迫於威脅交給蘇哈弟6罐啤酒。蘇哈弟得手後逃逸，一周後落網，但辯稱無意傷害李男，是李男抵抗才受傷。
一審法院判處蘇哈弟7年2月徒刑，但蘇哈弟辯護人主張蘇哈弟為逃逸外勞，且隻身在台與台人溝通不易才誤蹈法網，上訴請求輕判。
二審認為，印尼法律規定加重強盜並使人受傷，可處12年以下有期徒刑，蘇哈弟無不知持刀搶酒為犯罪之理，雖搶得啤酒價值僅210元，但李姓店員面臨持刀揮砍心中驚懼萬分，並得承受可能失去生命的恐懼，蘇哈弟對李男與社會治安都構成重大威脅，無輕判之理。
最高法院認同二審見解，駁回上訴。
(中時)
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