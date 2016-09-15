升火備料喬裝烤肉民眾 警順利逮擄人犯嫌
新北市林口區19歲鄭姓女子因網路簽注百家樂，欠下35萬賭債，13日下午遭找上門的債主擄走，鄭女家人連忙報案。警方獲報後，先由鄭父致電對方約定「一手交錢、一手交人」。警方昨（14）日晚間至鄭女家門口埋伏，架起爐火，喬裝成烤肉民眾，順利逮獲駕車載回鄭女的24歲潘嫌。警方將潘嫌以妨害自由、賭博罪嫌移送法辦，並追查涉案李姓男子和上游組頭，而遭擄30小時的鄭女精神狀況穩定，並無外傷。
警方表示，中秋前夕家家戶戶都在門口烤肉，埋伏當晚遂架起爐火、備料，喬裝成烤肉民眾，降低犯嫌戒心，順利逮人。
警方調查，鄭女因沉迷百家樂，欠下35萬元賭債，13日下午3時許遭上門討債潘嫌帶走，鄭女打給家人表示「先還出15萬元才能回家」，家人擔心鄭女遭遇不測，連忙報案。
警方訊後將潘嫌以妨害自由、賭博罪嫌移送法辦，並追查提供藏匿處的李男及網路賭博上游組頭。
(中時)
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