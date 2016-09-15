持刀搶6罐啤酒 外勞判7年2個月徒刑

印尼籍逃逸外勞蘇哈弟缺錢，持刀行搶商店，刺傷李姓店員，得手6罐價值新台幣210元的啤酒後離去。最高法院維持高等法院見解，近日依攜帶凶器強盜罪，判處7年2個月徒刑確定。

判決書指出，民國104年11月21日凌晨，蘇哈弟持一把約50公分的鋼製刀械，進入新北市某便利商店。蘇哈弟看店內只有李姓店員、有機可乘，先向李員佯稱要購買啤酒，趁店員進入倉庫拿酒時，尾隨入內。

蘇哈弟進入倉庫後，旋即以左手掐住李姓店員的頸部，再以右手持刀作勢揮砍，迫使他交出啤酒；這時，有客人進店，李姓店員大喊救命，蘇哈弟用左手摀住李的嘴巴，阻止李呼救並揮刀傷人，導致店員有多處抓傷、左胸刀傷等傷害。

李員向法官指出，當時蘇哈弟很激動，為安撫其情緒，便跟蘇說「你要什麼？我給你，你就自己離開？」但李員要拿酒給蘇，蘇卻不要，雙方僵持在那，後來聽到有客人進來才大聲求救。

警方獲報後，循線在苗栗縣將蘇哈弟拘提到案，一審新北地方法院判處7年2個月徒刑，但蘇認為6罐啤酒售價210元，價值輕微，卻被判如此重刑，提起上訴。

高等法院認為，蘇哈弟使李姓店員心理受到相當程度之創傷，對社會治安亦構成重大威脅，而按照印尼刑法規定，相同狀況下，得處12年以下有期徒刑，而按照我國的法定刑度，本案並未違法或顯然失當，因此駁回上訴。最高法院也維持高等法院見解，全案定讞。1050915

(中央社)