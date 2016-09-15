陳國祥：逼退風波卑劣污衊 盼蔡總統有所處置

中央社董事長陳國祥15日在臉書以「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」為題發文，公開向蔡總統呼籲，表示自己面對一切不實的污名化抹黑，無懼無恐。（圖取自陳國祥臉書）

中央通訊社董事長陳國祥今日在臉書發文「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」。（圖取自陳國祥臉書）

中央社董事長陳國祥13日在新書發表會前，針對外界的質疑發表他的看法。（季志翔攝）

面對新政府逼退攻勢，中央通訊社董事長陳國祥今（15）日在臉書以「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」為題發文，公開向蔡總統呼籲，表示自己面對一切不實的污名化抹黑，無懼無恐，更強調中央社由誰領導並不重要，那些逼退他的人，完全是展露了偏狹的一黨私心，更出現卑劣的言行舉止，希望蔡總統能有所處置。

陳國祥表示，自己堂堂正正做人，清清白白做事，為了證明中央社確實清廉守正經得起檢驗，將奮戰到底，直到污衊栽贓者俯首認錯乃至付出司法代價。他也向蔡總統疾呼，「如果您認為中央社的董事長應隨政黨輪替而更迭，不受任期制度的規範，則請下令行政院長撤銷我的人士派令，另外任命新的董事並為董事長；若查出我本人有任何貪瀆的證據，我將立即辭去董事長職務。」

面對一波波的逼退，陳國祥說，中央社由誰領導並不重要，重要的是，他是否具有不隨執政者意志跳舞的制度支持和專業執著，他也重申個人的去留無關大局，重要的是，他的清譽和節操不容政客們為了協助執政黨遂行其對國家通訊社的政治操控圖謀而隨意糟蹋，希望蔡總統正視國家通訊社當下所面臨的處遇，而有所處置與導正。

以下為陳國祥臉書全文：

國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信

蔡總統，您好：

相信您已經注意到，圍繞著中央通訊社煙硝四起的爭戰正如火如荼進行中。這場由行政官員暗助而由貴黨少數立法委員發動的逼退攻勢，正在國人以及全世界文明人的面前展開。

大家正拭目以待：為了逼迫國家通訊社領導層辭職而進行的圍剿和攻訐能否得逞？為了確保國家通訊社免受政治力干擾以便專注於實踐新聞專業的任期制度是否遭到破壞？為了逼退中央社領導層而恣意編造的指控是否將被證明為純屬污衊和栽贓？

我們一貫堂堂正正做人，清清白白做事，因此面對一切不實的污名化抹黑，我們無懼無恐。為了證明中央確實有為有守循正道經營，為了證明我們確實清廉守正經得起檢驗，我們將奮戰到底，直到污衊栽贓者俯首認錯乃至付出司法代價。

我們堅信，立法院制訂的中央社設置條例，明文規定中央社董事及董事長任期三年的制度，就是要確保國家通訊社的專業自主和媒體獨立地位，使其得以免於政治力的操控於干擾，並使其專業團隊可以在固定期限內專心敬業，不必擔驚受怕或者迎合鑽研，以致於扭曲了新聞專業的實踐。

為了確保這個立法意旨不因政黨輪替而橫遭踐踏，為了確保國家通訊社的專業自主與獨立超然地位穩固不移，我們將不辭艱難、無畏羞辱，堅決捍衛任期制度。

如果您認為中央通訊社的董事和董事長不必有任期制度，去留予奪但憑執政者的意志，則請立即修改中央社設置條例，取消其中的任期規定。

如果您認為中央社的董事長應隨政黨輪替而更迭，不受任期制度的規範，則請下令行政院長撤銷我的人士派令，另外任命新的董事並為董事長。

如果經過文化部專案小組、審計部及廉政署徹底清查後，查出我本人有任何貪瀆的證據，我將立即辭去董事長職務。

我個人的職位無關緊要，重要的是，已經行之二十年的任期制度是否要隨一個政黨全面執政而崩解？

中央社由誰領導並不重要，重要的是，他是否具有不隨執政者意志跳舞的制度支持和專業執著。

我個人的去留無關大局，重要的是，我的清譽和節操不容政客們為了協助執政黨遂行其對國家通訊社的政治操控圖謀而隨意糟蹋。

一個執掌國家大政的政黨，起心動念必須謀國以忠，謀事以誠；行事作為必須堂堂正正，循規蹈矩。

然而，我必須坦誠以告，貴黨諸多人士在逼退中央社及其他由前政府任命之機關負責人的作為上，顯已偏離正道，不僅展露了偏狹的一黨私心，更出現了卑劣的言行舉止。

在此國人望治殷切，對您寄以厚望之際，請您正視國家通訊社當下所面臨的處遇，而有所處置與導正。請您思慮國家通訊社的基本價值與制度問題，而有所遵循與更張。

敬祝政躬康泰

中央社董事長 陳國祥敬上

(中時電子報)