湖南大學廁所用透明玻璃牆 網友：靜觀其「便」

湖南大學學生大樓廁所用透明玻璃牆，從外面清楚看到裡面。（取自《京華時報》 微博）

近日，有大陸網友曬出湖南大學新研究生大樓照片，引發網友吐槽。環境很好，但廁所竟然是透明玻璃。

有網友表示：外面的人，靜觀其便；裡面的人，願聞其香。上這個廁所要戴面具。

看看大陸網友的評論：

@甜不吃先生：明人不拉暗屎！

@笨笨號外：別弄出方便焦慮症。

@聆聽風wind：忘了貼磨砂膜！

@DDDT天堂：這設計得太有味道了！

(旺報)