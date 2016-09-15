江宏恩變身大毒梟 耍狠當舒壓
江宏恩日前到大陸拍新電影，這次他揮別過去斯文小生形象，飾演狠勁十足的大毒梟，並有許多打鬥動作，讓他重溫多年前拍攝武打戲的感覺。
這次演大反派，他說，要將壞蛋詮釋到位，靠的是平時看許多影集的記憶：「我在家會看各種影集，有機會詮釋相關的一些角色時，就會先回想自己記憶中，那些覺得演得好的角色來扮演。」
拍幾天下來，天天都得耍狠，他坦言演反派是種釋放和舒壓，「因為演反派時，可以說一些、做一些平時不會說的話跟平時不會做的事，情緒反應也很難有機會在日常生活中出現。」
適逢中秋前夕，他趕在中秋節前回台陪家人過中秋。「當然都會以工作為重，比較少特別過節，但可以的話還是希望可以和家人一起過，在家茶來伸手飯來張口，團聚烤肉，很開心。」
他接下來陸續在台灣、大陸拍戲，長時間在外，「其實每一次到不同地方工作，都有種出遊的感覺，處處新鮮。」每次外出拍戲，他必備的就是台灣的茶葉和自己平常喜歡吃的小零食，但因為要維持身材，每次只能吃一點點解饞。
(中時)
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