國道大致順暢 北高雙向4小時走完
中秋節假期第1天，高速公路局下修今日國道交通量為250萬至280萬輛次，北高雙向旅行時間仍可維持在4小時內，上午國道壅塞路段包括國1南下湖口至新竹、彰化至埔鹽系統，國3南下大溪至龍潭，其餘路段大致行車順暢。
高公局表示，國1、國3及國5北部路段南下高乘載管制於12點結束，國1平鎮系統南下入口封閉至傍晚6點，預估下午1點至6點，中部路段可能發生車多壅塞情形，建議路人改走國3或省、縣道，並請收聽廣播掌握即時路況。
(中時)
關鍵字：國道
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