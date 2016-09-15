台8線中橫公路多處坍方 台11甲線解除封路

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台8線中橫公路183k坍方狀況，洛韶工務段全力搶通。（公路局洛韶工務段提供）

台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段多處坍方。（公路局洛韶工務段提供）

台8線中橫公路122.6K金馬隧道東端坍方造成道路中斷，目前正搶通中。（公路局洛韶工務段提供）

好險有封路！莫蘭蒂颱風夾帶強勁雨勢，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，自13日夜間至今天上午實施預警性封路，其中太魯閣至大禹嶺路段，多處坍方落石阻斷交通，公路總局第四區養護工程處洛韶工務段動員全力搶修。洛韶段長張宇博指出，目前已搶通太魯閣至洛韶間交通，預計於今天下午開放單線雙向通車。

張宇博指出台8線因連日豪雨帶來山區700mm以上降雨量，所幸有實施預警性封路，連日豪雨山區土壤含水量高，土石鬆軟造成多處落石坍方，開放通車初期路況不佳，建議低地盤及甲類大客車不要進入，以免受困，也提醒民眾非必要，不要進入山區活動。

此外台11甲線光豐公路 4k~16k 路段於14日上午進行預警封路管制，今天上午11時已解除封路管制，開放通車。花蓮工務段長沈清瑞指出，因颱風過後邊坡較不穩定，呼籲民眾避免進入山區，並請隨時收聽路況廣播訊息與注意氣象水情資訊。

(中時)