台8線中橫公路多處坍方 台11甲線解除封路
好險有封路！莫蘭蒂颱風夾帶強勁雨勢，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，自13日夜間至今天上午實施預警性封路，其中太魯閣至大禹嶺路段，多處坍方落石阻斷交通，公路總局第四區養護工程處洛韶工務段動員全力搶修。洛韶段長張宇博指出，目前已搶通太魯閣至洛韶間交通，預計於今天下午開放單線雙向通車。
張宇博指出台8線因連日豪雨帶來山區700mm以上降雨量，所幸有實施預警性封路，連日豪雨山區土壤含水量高，土石鬆軟造成多處落石坍方，開放通車初期路況不佳，建議低地盤及甲類大客車不要進入，以免受困，也提醒民眾非必要，不要進入山區活動。
此外台11甲線光豐公路 4k~16k 路段於14日上午進行預警封路管制，今天上午11時已解除封路管制，開放通車。花蓮工務段長沈清瑞指出，因颱風過後邊坡較不穩定，呼籲民眾避免進入山區，並請隨時收聽路況廣播訊息與注意氣象水情資訊。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。