莫蘭蒂颱風重創南台灣 全國140校災損5417萬

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莫蘭蒂颱風重創南台灣，根據教育部統計，全國有140所學校受損，災損總金額達5417萬元。其中，高雄市有68校受創，災損金額2665萬元，是全國受創最嚴重的縣市。

教育部表示，這是受損的140校中，包括國小82校、國中21校、高中18校、高職9校、大專5校、4所幼兒園及1個館所，其中在高雄市有69校最多，屏東縣28校次之，台南市有20校。

教育部推估，這次學校災損總金額達5417萬元，以高雄市2665萬元最多，屏東縣2248萬元次之，台南市245萬元再次之。

若以學校區分，屏東潮州高中災損800萬元最多（校舍建物附屬鐵皮屋及梁柱毀損），高雄市前峰國小617萬元次之（活動中心及車庫鐵皮屋頂毀損、監視器毀損，高雄市蚵寮國小600萬元再次之（校舍鐵皮屋頂毀損）。

(中時)