花蓮西瓜淹水香蕉玉米倒伏 農損約4百萬

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颱風莫蘭蒂襲台為花蓮帶來豐沛雨量，部分鄉鎮農產傳出災情，農業處長羅文龍表示，初步統計約有30公頃二期西瓜田淹水、香蕉、玉米等倒伏浸水，農產災損約新台幣400多萬元。

花蓮瑞穗鄉盛產文旦柚，所幸多數農友都在颱風前採收完畢，沒有重大災損。至於高山金針，農業處長羅文龍表示，因花季已於末期，颱風雖於富里六十石山及玉里赤柯山帶來強降雨，對於整體產業影響有限。

農業處統計莫蘭蒂颱風造成農作物受損情形，除30公頃二期西瓜田淹水外，新城、壽豐、鳳林、光復的香蕉、食用玉米及大芥菜等農作物有倒伏及浸水等現象，初估農產災損400多萬元，隨颱風過後，陸續災情仍需持續觀察。

花蓮縣長傅(山昆)萁在災害應變中心要求農業處儘速瞭解縣內農產業受災狀況，並全力協助後續農業天然災害救助，降低農民損失。1050915

(中央社)