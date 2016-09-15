鍾承翰超會頂柚子 曾沛慈尬輸爆氣
演員曾沛慈、鍾承翰、陳彥允、陳艾熙畫柚子送粉絲當中秋禮物，曾沛慈和鍾承翰還玩起頂柚子，鍾承翰頭上柚子都不會掉，讓曾沛慈氣得直喊「柚子是黏在頭上嗎？」
為了給粉絲中秋節禮物，TVBS新戲「在一起，就好」演員們趁拍戲空檔，努力在柚子上作畫，主題是畫「對方的臉」，PK美術天分。
鍾承翰一開始自信滿滿，下筆迅速，結果畫到一半急踩煞車，跟一旁的曾沛慈求救，直喊「怎麼辦，我愈畫愈像張定方（陳彥允戲裡角色）」。
曾沛慈細心描繪鍾承翰模樣，還貼心加深雙眼皮，邊描邊說「想把你畫成韓星」。看到鍾承翰作品，曾沛慈大笑指著柚子說「怎麼好像把我畫成漫畫人物丁小雨了」，鍾承翰自嘲作品是幼稚園等級，希望粉絲拿到不要退貨。
最後兩人玩心大起，還把柚子頂在頭上PK平衡感，曾沛慈撐沒兩下就掉了，還被柚子砸到尖叫，鍾承翰頭上柚子不論曾沛慈如何破壞都不會動，氣得曾沛慈說「柚子是黏在頭上嗎？」
陳彥允則是畫到一半就笑出聲，向陳艾熙道歉「我把妳畫成男的了」，陳艾熙第1次畫柚子，一開始還怕畫不好，看到陳彥允畫的忍不住吐槽，陳彥允不僅不反省，還把柚子湊到陳艾熙面前笑喊「妳要接受自己真實的面貌」。1050915
(中央社)
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