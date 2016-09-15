領先全美 加州禁繁殖殺人鯨

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加州成為美國第1個禁止繁殖殺人鯨和利用殺人鯨表演的州，新法2017年生效。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，加州州長布朗（Jerry Brown）昨天簽署法案。根據新法，早已圈養的虎鯨（又稱殺人鯨）或許繼續留在加州，但6月起僅能供「教育性展示」。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，美國主題樂園海洋世界（SeaWorld）3月17日就已宣布不再繁殖殺人鯨，且將取消園區的招牌殺人鯨秀。

海洋世界共有29隻殺人鯨，其中11隻在聖地牙哥（San Diego）園區。

公司發言人貝卡（Aimee Jeansonne Becka）告訴每日郵報網站：「這些虎鯨會留在海洋世界，並將繼續獲得最高品質的照顧，一切基於海洋獸醫學、科學和動物學最佳作法的最新進展。」

「海洋世界大多數虎鯨是在動物園環境出生，而我們的海洋環境威脅，例如漏油和汙染，對這些動物來說是巨大危險。」

2013年紀錄片「黑鯨」（Blackfish）上映以來，海洋世界就一直飽受批評。「黑鯨」調查海洋世界圈養對虎鯨的影響，以及其中一條虎鯨2010年攻擊訓練員致死的事件。（譯者：中央社盧映孜）1050915

(中央社)