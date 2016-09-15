中颱馬勒卡逼近 氣象局啟動追風計畫

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中颱馬勒卡來勢洶洶，氣象局表示，今晚5時將啟動飛機投落送觀測，以取得關鍵資料，平均可降低颱風路徑預報誤差約6.5%。

中央氣象局表示，第16號颱風馬勒卡逐漸接近台灣，由於海面上氣象觀測十分稀少，且數值模式對颱風預測路徑仍可能變化；因此將進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。

氣象局表示，飛機投落送觀測預計傍晚5時由台中清泉崗機場起飛，進行約6小時的觀測‧

這次執行觀測的飛機為漢翔的Astra噴射機，預計將爬升至約1萬3000公尺高空，針對環繞馬勒卡颱風的7級風暴風範圍和移動路徑上的重點區域執行觀測。

氣象局說，觀測所獲得的投落送資料會即時透過衛星通訊傳回中央氣象局，並由氣象局發送至世界各國氣象作業中心。

中央氣象局表示，由過去的統計結果顯示，增加投落送觀測平均可降低72小時颱風路徑預報誤差約6.5%。

「颱風飛機投落送觀測」也稱為「追風計畫」，2003年起進行至今已完成75次飛行觀測，今年由中央氣象局、國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心、台大及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，是目前亞洲唯一應用飛機於颱風的作業性觀測。1050915

(中央社)