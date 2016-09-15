李大維證實規劃整併外館 穩健周延執行
整併外館面面觀1外交部長李大維表示，因應新南向政策，將規劃調整外館，裁減數不到10個，做法一定是「穩健周延」。
李大維13日在立法院表示，目前有要整併外館規劃，「公文已在我桌子上」，最近會做決定。現在檢討要裁減的外館數目，不到10個這個數字。
不過，裁撤外館引發資深外交官員正反意見，部內同仁也擔心未來外放空間。
李大維對中央通訊社記者表示，裁撤外館一定是「穩健周延」做法。
外交部目前有117個外館，外交部發言人王珮玲說，外交處境特殊，館處設置及精簡一定要從外交戰略層面考量；顧及當前政府財政困難，外交資源不是無限，外館設置上須重視資源有效配置，促使每一館處發揮效能。
她說，外交部將一貫依外交戰略、資源配置及效能等各面向，務實檢討外館配置，以強化外交戰力，推動當前重要政策。1050915
(中央社)
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