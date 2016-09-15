4年3胎生到怕 王婉霏拒劉畊宏行房
劉畊宏與王婉霏結婚十年，感情恩愛，日前與劉爾金、曾瑩玥夫婦上中天《SS小燕之夜》暢談如何保持婚姻長久之道。短短4年連生3胎，王婉霏在生完第3胎後，因生到怕開始拒絕與老公親密行為，讓劉畊宏不知所措。
王婉霏因為生到怕了，開始拒絕與老公行房，對此張小燕建議直接去綁起來，之後還能鬆開，劉畊宏害羞透露，原本想去結紮，礙於公眾人物身分，怕傳出去難為情，所以不了了之。
疼老婆的劉畊宏，為爭取小倆口相處時間，會特地邀約半夜看電影，豈料老婆卻不領情，他無奈說：「妳不能每次帶完小孩就睡覺，這樣我們生活會變。」王婉霏也慢慢接受半夜劉畊宏邀約看電影享受夫妻甜蜜生活，劉畊宏加碼爆料只要是英雄片老婆必睡，讓他只好挑老婆喜愛的片，避免在戲院睡著。
劉爾金夫婦結婚20年，曾因到大陸一起做生意有爭執，加上劉爾金接演藝工作，難免與異性比較多的接觸，導致夫妻倆磨擦爭吵不休，感情亮紅燈開始冷戰，好險老婆曾瑩玥主動溝通打開兩人心結，也把誤會解開，夫妻倆也更加珍惜彼此。本集精彩內容於9月16日晚間9點中天《SS小燕之夜》播出。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。