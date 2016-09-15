4年3胎生到怕 王婉霏拒劉畊宏行房

劉畊宏夫婦暢談維持婚姻之道。(中天提供)

劉爾金夫婦曾因赴陸工作，產生諸多爭執。(中天提供)

劉爾金感謝張小燕提攜，特地請日本師傅做蛋糕送恩師。(中天提供)

劉畊宏與王婉霏結婚十年，感情恩愛，日前與劉爾金、曾瑩玥夫婦上中天《SS小燕之夜》暢談如何保持婚姻長久之道。短短4年連生3胎，王婉霏在生完第3胎後，因生到怕開始拒絕與老公親密行為，讓劉畊宏不知所措。

王婉霏因為生到怕了，開始拒絕與老公行房，對此張小燕建議直接去綁起來，之後還能鬆開，劉畊宏害羞透露，原本想去結紮，礙於公眾人物身分，怕傳出去難為情，所以不了了之。

疼老婆的劉畊宏，為爭取小倆口相處時間，會特地邀約半夜看電影，豈料老婆卻不領情，他無奈說：「妳不能每次帶完小孩就睡覺，這樣我們生活會變。」王婉霏也慢慢接受半夜劉畊宏邀約看電影享受夫妻甜蜜生活，劉畊宏加碼爆料只要是英雄片老婆必睡，讓他只好挑老婆喜愛的片，避免在戲院睡著。

劉爾金夫婦結婚20年，曾因到大陸一起做生意有爭執，加上劉爾金接演藝工作，難免與異性比較多的接觸，導致夫妻倆磨擦爭吵不休，感情亮紅燈開始冷戰，好險老婆曾瑩玥主動溝通打開兩人心結，也把誤會解開，夫妻倆也更加珍惜彼此。本集精彩內容於9月16日晚間9點中天《SS小燕之夜》播出。

(中時電子報)