颱風橫掃恆春 2家醫院損失慘重今仍如期看診
恆春地區受颱風襲擊嚴重，恆春基督教醫院復健科因屋頂被掀，數十萬的精密醫療儀器被雨淋損壞，損失至少上千萬元，署立恆春旅遊醫院也傳出災情，恆春地區唯二的CT（電腦斷層）因頻繁跳電，造成儀器失常，維修要百萬元，但2院都堅持門診與急診正常運作。
恆春120年來最強的16級強陣風，掀翻恆基屋頂，傾盆大雨灌入，復健科病床和醫療儀器泡水，空調及電力中斷、急診室淹水，一及五樓的輕鋼架變形導致天花板掉落、許多管線外露、玻璃也被強風吹破、碎片掉落一地，還有多處湧進雨水，是恆基因天災受創最嚴重的一次。
高齡83歲的榮譽院長兼眼科醫師陳雲址冒著風雨，走過充滿障礙物的巷道，為眼科急診患者看診。還有一位即將臨盆的產婦從滿州送來恆基，當時因停電加上醫院發電機故障，只能合力將產婦抬上2樓產房，幸順利產子
而恆春旅遊醫院也傳出災情，焚化爐煙囪斷裂，幸未倒往民宅區，僅壓垮廢棄物冷藏櫃，而電腦斷層設備、資訊機房KVM也因頻繁的跳電故障，維修費百萬起跳，且牡丹日照中心屋頂崩塌與發電機異常，因恆春地區偏遠，維修費較都會區貴上近1倍，粗估修復至少要花300萬元。
今日天氣放晴後，恆旅湧進不少因風災受傷的病患，單一個上午，被玻璃割傷，前來進行縫合的民眾近40人，動員3名醫師分頭進行手術。至於南門醫院也有少數屋瓦被掀的狀況，但3院皆強調，所有門診與急診都會如期運作，成為恆春人的堅強後盾。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。