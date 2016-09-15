颱風橫掃恆春 2家醫院損失慘重今仍如期看診

恆基復健科災情慘重。（恆基提供）

恆旅在這次颱風亦重創。（恆旅提供）

恆春唯二的電腦斷層，因頻繁跳電損壞，維修粗估百萬元。（恆旅提供）

恆春地區受颱風襲擊嚴重，恆春基督教醫院復健科因屋頂被掀，數十萬的精密醫療儀器被雨淋損壞，損失至少上千萬元，署立恆春旅遊醫院也傳出災情，恆春地區唯二的CT（電腦斷層）因頻繁跳電，造成儀器失常，維修要百萬元，但2院都堅持門診與急診正常運作。

恆春120年來最強的16級強陣風，掀翻恆基屋頂，傾盆大雨灌入，復健科病床和醫療儀器泡水，空調及電力中斷、急診室淹水，一及五樓的輕鋼架變形導致天花板掉落、許多管線外露、玻璃也被強風吹破、碎片掉落一地，還有多處湧進雨水，是恆基因天災受創最嚴重的一次。

高齡83歲的榮譽院長兼眼科醫師陳雲址冒著風雨，走過充滿障礙物的巷道，為眼科急診患者看診。還有一位即將臨盆的產婦從滿州送來恆基，當時因停電加上醫院發電機故障，只能合力將產婦抬上2樓產房，幸順利產子

而恆春旅遊醫院也傳出災情，焚化爐煙囪斷裂，幸未倒往民宅區，僅壓垮廢棄物冷藏櫃，而電腦斷層設備、資訊機房KVM也因頻繁的跳電故障，維修費百萬起跳，且牡丹日照中心屋頂崩塌與發電機異常，因恆春地區偏遠，維修費較都會區貴上近1倍，粗估修復至少要花300萬元。

今日天氣放晴後，恆旅湧進不少因風災受傷的病患，單一個上午，被玻璃割傷，前來進行縫合的民眾近40人，動員3名醫師分頭進行手術。至於南門醫院也有少數屋瓦被掀的狀況，但3院皆強調，所有門診與急診都會如期運作，成為恆春人的堅強後盾。

(中時)