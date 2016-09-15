北韓核彈挑釁 南韓人統一意願減弱
據韓聯社15日報導，南韓總統府直屬諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」15日發布的一項民意調查結果顯示，隨著今年來北韓核彈挑釁頻發，南韓民眾對實現韓朝統一的意願也減弱。
民主和平統一諮詢會議（以下簡稱「諮詢會議」）委託一家民調機構，從今年6月11日起針對全國1千人進行了為期3天的電話調查。結果顯示，74.4%的受訪者回答需要實現半島統一，較諮詢會議在2015年第4季度進行的民調中的該回答比例（82.1%）下降7.7個百分點。回答「不需要實現半島統一」的比例則從15.2%上升至22.3%。
諮詢會議方面表示，此次民調中「需要實現半島統一」的回答比例創下了自諮詢會議2015年第一季開始進行相關調查以來的最低值。諮詢會議分析認為，北韓接連發起核彈挑釁導致開城工業園區停運和韓朝關係僵持不下可能影響了民眾對半島統一的想法。
分性別看，支持統一的男女比例分別為80.2%和68.7%。分年齡看，20～39歲年齡段中69.3%的受訪者支持統一，40～69歲年齡段的該比例為77.3%。此次調查可信度為95%，誤差範圍為正負3.1%。
(旺報)
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