陸民航總局禁三星Note7機上使用

三星Galaxy Note7因為電池缺陷，已發生35起手機爆炸事故，全球多家航空公司先後宣布禁止旅客在飛機上打開或為Note7充電。大陸民航總局14日發出安全警示，提醒旅客不得在飛機上使用三星Note7或為其充電，也不允許將其放入託運行李中托運，或作為貨物運輸。

(旺報)