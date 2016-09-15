裁撤外館 外交人士：該改革人而非數量

我要評比

整併外館面面觀2外交部117個駐外館處是否「大而無當」應裁撤？一名高階外交人士表示，除非台灣自限外交空間，否則不該大幅裁撤外館。外館是「大使」領導問題，不是「數量」問題。

外交部長李大維13日在立法院答詢表示，確有裁撤外館規劃，最近會做決定，但裁撤數目不到10個。

新政府將推動外館精簡與年輕化，其中柬埔寨設外館是目標，美洲與歐洲也會裁撤部分外館，館長數目變少，部內可能有不少反彈。高階外交官表示，歷任外交部長都面臨調整外館問題，「人」才是最頭痛問題而不是數量。

一名高階外交人士受訪表示，外界認為外館成效不佳，主要是「大使」領導問題，在外館有些館長沒熱情，只想少事少麻煩；部內傳出多年前外交部次長視察歐洲，某南歐館長連一名議員都安排不到會面，最後竟安排次長與館員座談5小時。

他說，他不贊成以裁撤外館推動外交改革，根本問題在好好訓練駐外館長，當現今全球有更多合作機會時，從公衛、飛安及食安等議題都有拓展國際合作可能，除非自我放棄外交空間，否則不該大幅裁撤外館。

此外，外交人士表示，外館問題還有每個人都希望被接機，如果要調整館處，應除掉接機文化，讓駐外人員好好做事，不用奔波於非外交專業事項。1050915

(中央社)