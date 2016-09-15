莫蘭蒂警報解除 全台尚有34.2萬戶停電

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莫蘭蒂颱風昨日襲台，今天11點半解除颱風警報，根據台電公司表示，統計截至今日下午1點，全國累積曾有停電用戶數約101.5萬戶，目前已修復約67.3萬多戶，還有約34.2萬戶停電中。

台電統計主要停電地區包含屏東縣約19.4萬戶、高雄市約10.5萬戶、金門縣約1.5萬戶 、台南市約1.7萬戶，以及台東縣約9000戶。

(中時)