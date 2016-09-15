台鐵南迴線搶通 行車時間略延誤

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莫蘭蒂颱風逐漸遠離，台鐵今天已陸續恢復正常行駛，但南迴線枋寮至加祿間號誌設備損壞嚴重、搶修困難，須變更行車方式，致行車時間將略有延誤。

一、南迴線(枋寮＝台東)：台東開往潮州自314次起（臺東14：10開）、新左營開往台東自437次起(高雄14：12開)，陸續恢復行駛。

二、潮州＝枋寮間，潮州開往枋寮自3517次起（潮州12：35開）、枋寮開往潮州自3524次起（枋寮13：39開）恢復正常行駛，因編組運用，潮州=枋寮3521次（潮州13：28開）停駛。

台鐵也宣布，阿里山森林遊樂區今天13時起開園，阿里山森林鐵路沼平線、神木線及祝山線恢復行駛，本線16日起恢復正常行駛。

(中時)