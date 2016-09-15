品冠帶妻兒到上海 賺奶粉錢兼過中秋節

品冠全家在上海過中秋節。（種子音樂提供）

情歌王子品冠結婚、生子後，變成愛家魔人，沒事就在家陪老婆、2個孩子；最近因「2015品冠‧現在，你在哪裡」世界巡迴演唱會、商演、節目通告多，一年365天大概有240天在大陸，每周往來兩岸，成了忙碌的空中飛人，連今天（9月15日）中秋節都還是工作滿檔，因此，他乾脆帶著妻兒到上海一起過中秋節，他忙工作時，老婆、小孩就到剛開幕不久的上海迪士尼樂園玩。品冠笑說：｢也是個月圓人團圓的概念！」

品冠表示，｢每次跑巡演都很開心能和歌迷相聚，今年到年底都以演唱會為主，明年預計有新專輯跟大家見面，現在已經努力在寫歌了！」

(旺報)