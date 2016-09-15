黑暗料理 陸學校食堂推出番茄炒月餅

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杭州某高職學校的食堂推出中秋特餐：番茄炒月餅！（取自「朴燦烈的可愛夫人」微博）

杭州某高職學校的食堂13日中午推出一道一份2元人民幣的中秋特餐：番茄炒月餅！不到5分鐘，限量的180份被學生搶購一空。

食堂廚師長說：「中秋節快到了，想給學生搞個新菜，原料必須有月餅。前一天我試過辣椒炒月餅、番茄炒月餅、哈密瓜炒月餅，最後發現番茄炒月餅酸酸甜甜的，口感最好。」

位於天津市的中國民航大學飯堂廚師，也在日前因應中秋節創造出的蕃茄炒豆沙月餅有異曲同功之妙。

(旺報)