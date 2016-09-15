歐鴻鍊支持裁撤外館 籲檢視服務僑胞標準

我要評比

整併外館面面觀3前外交部長歐鴻鍊說，辦外交要「務實」，台灣駐外單位比大國還多「沒有道理」，且很多館處目的只是服務僑胞，在資源有限下應思考設立標準，到底當地僑社規模多大再設辦事處。

外交部長李大維13日在立法院答詢表示，確有裁撤外館規劃，最近會做決定，但裁撤數目不到10個。

外交部裁撤外館其實不是第一遭，前總統馬英九政府任內首位外交部長歐鴻鍊一口氣裁撤駐約翰尼斯堡辦事處及駐委內瑞拉等5個外館，他接受中央通訊社訪問直言，其實當時想關更多。

歐鴻鍊表示，他當時就是落實馬英九「面對現實務實處理」外交立場，要不是當時部內有些其他意見，可能會關更多外館。

他說，支持裁撤成效不佳的外館。台灣是中型國家，卻比其他大型國家有更多駐外單位，「沒有道理」。雖然外交處境困難，但仔細看，很多館處是服務僑胞取向，變成以便民為主，而不是專業外交，應深思是否要設標準，到底當地僑社規模多大才設辦事處。

歐鴻鍊說，檢討外館的同時，不要忘了兩岸關係攸關外交空間，當兩岸陷入惡鬥，台灣比拳頭、比錢都比不過對岸，即使所有外交菁英投入努力都沒用。1050915

(中央社)