俄專家：共軍是美軍在太平洋唯一強敵
俄羅斯軍事專家赫拉姆齊欣日前表示，中共海軍擁有全球最強大的潛艇力量，也是當前全球發展速度最快的海軍之一，因此是目前美國在太平洋的唯一強勁對手。
參考消息引述俄羅斯媒體報導，赫拉姆齊欣（Aleksandr Khramchikhin）表示，目前美國在太平洋的唯一強勁對手是中共海軍。理由是，中共海軍目前擁有逾70艘核潛艇和柴電潛艇，還有約25艘驅逐艦和48艘護衛艦。
現任俄羅斯政治軍事分析研究所副所長的赫拉姆齊欣說，過去10年，中共海軍明顯擴大了軍艦製造的規模，且發表重點從小噸位軍艦轉移到大噸位軍艦。
他指出，中共海軍是當前全球發展速度最快的海軍之一。不但新艦艇持續下水服役，且有大批艦艇在建，大陸的船廠就有數十艘船艦和潛艇在同時興建中。
相形之下，赫拉姆齊欣說，俄羅斯太平洋艦隊相形見絀，戰力遠遠遜色於中美兩國，艦隊裡幾乎所有船艦都在1980年代建造。除了20380型護衛艦外，至今更沒有任何確實的更新。
赫拉姆齊欣表示，美、中、俄三國海軍在亞太地區的力量對比，顯然對俄羅斯不利。1050915
(中央社)
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