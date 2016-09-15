反對大裁撤外館 沈呂巡：怎可搬石砸腳
整併外館面面觀4前駐美國台北經濟文化代表處代表沈呂巡表示，評斷外館成效要看質非看量，不贊成大幅裁撤外館，特別是邦交國沒斷，卻先減非邦交國，這是搬石頭砸自己腳。
外交部長李大維13日在立法院答詢表示，確有裁撤外館規劃，最近會做決定，但裁撤數目不到10個。
沈呂巡接受中央通訊社訪問表示，聽到「外館砍30個都行」的話，感覺實在太荒唐了，看了很難過，絕對會影響同仁士氣，等於否定同仁努力，但有這麼多人尸位素餐嗎？講這句話的外交高層是誰？絕對要譴責。
他說，外交處境困難，外館要看有沒有功能，外交部也要盯著讓它發揮功能，如果認真做事，每個館都有功能。
117個外館中，沈呂巡表示，有些外館雖小，但與當地國家關係良好，可獲很高的官方性待遇，如在中歐某國前總統曾受邀訪華，雖非大國，卻曾獲推舉競選聯合國秘書長及歐洲聯盟理事會常任主席，地位很受重視，這都是駐處辛苦打下的基礎。
傳出美國也可能有外館要裁撤，沈呂巡說，美國有些農業州很支持台灣，波士頓更是對華政策思想重鎮，能裁撤嗎？李大維曾任駐波士頓辦事處長，應很了解，呼籲外交部要以外交專業處理外館調整問題。1050915
(中央社)
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